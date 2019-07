Onze reporter tussen de verslaafden: “Als iemand hier vertrekt, weet je nooit écht zeker of je hem de volgende dag gaat terugzien”

Het is maandagochtend en we zitten in de gezelligste kliniek van het land: een woonkamer. Recht uit de betere Ikea-catalogus, met lederen doorzakfauteuils en een elegante salontafel. Rond mij, in een kring, zitten mensen die passen in deze warme omgeving. Deftig hemdje, sierlijke jurk. Maar innerlijk zijn ze een wrak en voeren ze een enorm gevecht tegen drank, drugs, pillen, porno... Welke verslaving dan ook. “Wie hier komt kloppen, voelt zich nog nul komma nul nul nul waard”, klinkt het. In deze oase schuilt hun laatste kans.