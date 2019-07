Laszlo Bölöni: “Soms kan je geen compromissen sluiten. Lamkel Zé heeft ons allemaal verraden”

“Ah, horen we vanaf dit seizoen bij de grote clubs?” Laszlo Bölöni (66) laat het niet merken, maar is er uiterst mee opgezet dat hij als trainer van Antwerp de spits van de Tien Geboden mag afbijten. Aanvankelijk was ons een kwartier beloofd, maar uiteindelijk filosofeert de Hongaarse Roemeen er lustig een uur op los. Tot vijf minuten voor de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht begint. De bezoekende trainer John van den Brom kan wachten, terwijl Bölöni de les spelt.