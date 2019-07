Gerommel bij MR: “Charles Michel kan beter al na de zomer vertrekken”

Het rommelt bij de Franstalige liberalen, omdat premier Charles Michel van plan zou zijn tot in december - wanneer hij naar de Europese Raad verkast - aan te blijven als partijvoorzitter. Dat schrijft Le Soir maandag. Zes anonieme partijtoppers vinden dat de premier beter eind deze zomer al opstapt.

Een groep van zes anonieme ministers, oud-ministers en parlementairen van de MR vinden dat Charles Michel vanaf september zijn mandaat als partijvoorzitter moet afstaan, zeggen ze aan Le Soir. “Charles Michel geeft signalen waaruit we begrijpen dat hij tot 1 december wil blijven. Voor ons moet hij voor die datum vertrekken”, zegt een van hen in de krant. “De interne campagne binnen de MR moet vanaf september gelanceerd worden en de nieuwe voorzitter moet zijn functie ten laatste de tweede dinsdag van oktober kunnen opnemen”, klinkt het. “Een afscheidnemende voorzitter hoort niet de positie van de MR in Wallonië voor de komende vijf jaar te bepalen, en het zou niet gezond zijn als een laattijdig benoemde voorzitter zich in de strijd om de federale regeringsvorming moet werpen.”

Clanoorlog

Het zestal roept daarnaast op om de partij grondig te hervormen en de clanoorlog - tussen aanhangers van Michel en die van vicepremier Didier Reynders - te stoppen. “Zij die vertrekken of op het punt staan te vertrekken moeten hun greep op de partij lossen. Het zijn zij die niet vertrekken die de beweging moeten organiseren voor de komende vijf jaar.”

Charles Michel werd enkele weken geleden door de Europese staatshoofden en regeringsleiders genomineerd als de volgende voorzitter van de Europese Raad. Op 1 december begint zijn mandaat.