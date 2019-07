Borsbeek -

Muiterij en opstand in Borsbeek. De wijk het Achterrot roept de onafhankelijkheid uit. Door wegenwerken is het Achterrot gescheiden van de rest van Borsbeek. Hoog tijd dus voor een eigen vrijstaat, dachten de inwoners daar. Het resultaat is een staat met een eigen vlag, munt en volkslied.