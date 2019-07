Na de drugsdode op Tomorrowland woedt het debat weer heviger dan ooit: hoe moet er met drugs worden omgegaan op een festival? “De preventie moet beter, want onze drugs zijn sterker dan in de rest van de wereld en daardoor extra gevaarlijk voor buitenstaanders”, klinkt het bij experts.

Het is neuroloog Peter Vanacker (UZA) die in De Standaard met een opiniestuk de kat de bel aanbindt. Hij wil meer structurele oplossingen uitdenken over het druggebruik op festivals zoals Tomorrowland ...