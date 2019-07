Belgisch echtpaar neergestoken in Spanje

Een Belgische koppel werd neergestoken in hun huis in Calpe, in de Spaanse provincie Alicante. Dat melden Spaanse media. De vrouw overleed aan haar verwondingen, haar partner werd opgenomen in het ziekenhuis.

Het koppel, een 57-jarige vrouw en een 61-jarige man, woonden sinds 2,5 jaar in een woonwijk in Calpe, in de provincie Alicante. Het was de dochter , die haar ouders aantrof in hun huis. Rond 1.30 uur verwittigde ze de hulpdiensten en de ambulance kwam meteen ter plaatse. De vrouw had een messteek in de borst, de man had minstens vier messteken, verspreid over zijn lichaam, aldus de Guardia Civil van Alicante. In het ziekenhuis bezweek de vrouw aan haar verwondingen.

De eerste bevindingen van het politieonderzoek lijken te wijzen op een passioneel drama, waarbij de man zijn vrouw neerstak en zich daarna van het leven probeerde te beroven. Dat werd nog niet officieel bevestigd door de lokale autoriteiten.