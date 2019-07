Ontsnapte kuifmakaak uit Planckendael gelokaliseerd maar nog niet gevangen

Mechelen - In het Mechelse dierenpark Planckendael ontsnapte maandagmiddag een kuifmakaak. Rond 13.15 uur werd het beestje gelokaliseerd. “We doen er alles aan om de kuifmakaak opnieuw bij zijn familie te brengen”, aldus Planckendael.

Het jonge aapje, zo’n drie jaar oud en twintig centimeter groot, ontsnapte maandagmiddag uit zijn verblijf in Planckendael in Mechelen. De kuifmakaak, een apensoort die voornamelijk voorkomt in Indonesië, heeft een zwarte vacht en is op zich niet gevaarlijk, aldus Planckendael. Een uur later werd het diertje gelokaliseerd. “We doen er alles aan om de makaak zo snel mogelijk bij zijn familie te brengen”, aldus Planckendael.