Ex-speelster maakt "gevangenis" Juventus met de grond gelijk: “Verboden over verkrachtingszaak van Ronaldo te praten”

Petronella Ekroth trok vorige maand de deur achter haar dicht bij Juventus. De Zweedse verdediger hield het een jaar vol bij de Oude Dame, maar kon “het leven in de Turijnse gevangenis” niet langer aan.

In gesprek met de Zweedse krant Expressen, haalde Ekroth hard uit naar het beleid bij Juventus, dat net als de mannenploeg de titel pakte. Met name over de manier waarop de club de voetbalster en haar ploeggenoten monddood wilde maken over de verkrachtingszaak van Ronaldo stond haar ontzettend tegen. “Ik probeerde het in een breder perspectief te bekijken, om mezelf te verbeteren als voetbalster en als mens.”

Ekroth leefde naar eigen zeggen in een gevangenis in Italië. Ze kreeg het gevoel dat de buitenlandse voetbalsters ook anders werden behandeld als de Italiaanse voetbalsters. “Er waren situaties waarin ik me soms afvroeg of ik in de maling werd genomen door een verborgen camera. Dat was niet zo, na een tijdje raakte ik er zelfs aan gewend.”

“Het werd ons verboden om over die zaak te praten”, doelde Ekroth op de verkrachtingszaak van Juve-sterspeler Cristiano Ronaldo. “We bleven stil en mochten het niet benoemen. Het enige wat je moest doen was dansen naar de pijpen van Juve. We moesten ons houden aan de opgelegde waarden.”

“Ik hield mezelf daardoor opgesloten”, vervolgt Ekroth, “omdat ik vond dat mijn mening niet meetelde. Het voelde een beetje alsof ik in de gevangenis zat. Ik kon echt niet alles doen wat ik wilde. Je kunt wel een kant van de medaille laten zien, maar er is nog veel meer dat verborgen blijft. Dingen waar ik helaas niet over kan praten. Ik had het gevoel dat ik mezelf aan het verliezen was bij Juventus. Het was een moeilijke tijd.”