Sergei Serebrennikov (ex-Dynamo Kiev en Club Brugge) over Europese confrontatie: “Kansen zijn fifty-fifty”

Club Brugge heeft vijftig procent kans om voorbij Dynamo Kiev naar de barrages van de Champions League door te stoten. Dat zegt Sergej Serebrennikov, de gewezen middenvelder die in 2002 overstapte van Dynamo naar Club Brugge.

“Dynamo zit in een gelijkaardige situatie als Club”, zegt Serebrennikov. “Het is altijd een van de grote clubs in Oekraïne geweest en probeert het elk jaar goed te doen in Europa. In 1999 speelde het nog de halve finale van de Champions League (verlies tegen de latere kampioen Bayern München, red.) maar de laatste jaren heeft de club het steeds lastiger met de concurrentie uit de grootste Europese competities. De beste spelers willen vroeg of laat naar een club uit een topland. Het is altijd weer opnieuw beginnen bouwen met jonge spelers.”

Bekende namen bevat de huidige selectie van Dynamo Kiev niet. Of het zouden de spelers van de nationale ploeg van Oekraïne moeten zijn. “Vitaliy Mykolenko (20) en Mykola Shaparenko (20) zijn grote talenten die nu al worden opgeroepen voor de nationale ploeg”, zegt Serebrennikov. “Fran Sol is een spits die het in januari is gaan halen in Nederland, bij Willem II.”

Legendarische trainer

De trainer, Aleksander Khatskevich, speelde nog met Serebrennikov bij Dynamo Kiev. “Hij is een legende van de club, net als zijn voorganger Sergei Rebrov. Hij begint volgende week aan zijn tweede seizoen als trainer. Vorig jaar was Shakhtar Donetsk nog te sterk, maar vanaf dit seizoen denk ik dat Dynamo Kiev weer meedoet voor de titel.”

De eerste test staat zondag op het programma. Dan spelen Shakhtar en Dynamo om de Oekraïense Supercup. Op woensdag 31 juli staat de eerste speeldag van de Oekraïense competitie op het programma. De twee weken daarna staan in het teken van de dubbele ontmoeting met Club Brugge.