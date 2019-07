Volgend weekend opnieuw erg druk op de wegen van en naar het zuiden

Automobilistenorganisaties VAB en Touring verwachten voor volgend weekend 27 en 28 juli opnieuw erg druk verkeer naar de traditionele vakantiebestemmingen in het zuiden van Europa. Vooral zaterdag zou problematisch zijn, het wordt afgeraden om zaterdagochtend te vertrekken. Op de middag verwacht VAB zo’n 700 kilometer file in Frankrijk, nog iets meer dan het voorbije weekend (688 km). Op zondag zorgt de slotrit van de Tour de France dan weer voor hinder op de wegen in en rond Parijs.

In Frankrijk worden zaterdag al vanaf 7 uur 's ochtends de eerste files in de Rhonevallei verwacht. VAB en Touring raden aan om voor een reis naar Frankrijk pas na de middag in België te vertrekken.

Verkeersknelpunten

Ook in Duitsland belooft het erg druk op de weg te worden. De twee dichtstbevolkte deelstaten (Baden-Württemberg en Beieren) beginnen dan aan de zomervakantie en het is precies in deze deelstaten dat de grootste verkeersknelpunten van Duitsland gesitueerd zijn, zegt VAB. Vooral het zuiden van Duitsland zou dus met files te kampen hebben.

Vrijdag wordt in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland een “oranje dag”, met vanaf de middag tot ’s avonds erg druk verkeer met kleinere files. In Oostenrijk wordt het druk zonder file (geel).

Zondag wordt een rustigere dag, al merken de automobilistenorganisaties op dat er deze zomer op zondagen ook lange files staan aan de Gotthardtunnel in Zwitserland. “Afgelopen zondag liep de wachttijd daar op tot bijna twee uur”, zegt VAB.

Voor de vakantiegangers die terugkeren naar België, vertrekt men zaterdag best na 15 uur. De terugkeer plant men beter op vrijdag of zondag.