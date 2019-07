Tientallen mensen zitten vast in brandend gebouw in Mumbai

In een gebouw met negen verdiepingen in de Indiase miljoenenstad Mumbai is maandag een brand uitgebroken, waarbij vijftig tot honderd personen vast kwamen te zitten. Dat berichten de Indiase media.

Op televisiebeelden is te zien hoe er dikke rookpluimen opstijgen boven het gebouw waarin het door de staat gecontroleerde telecombedrijf MTNL gevestigd is. Tv-netwerk NDTV schat dat er honderd personen vastzitten op het terras van het gebouw, zender Times Now spreekt van vijftig personen. De brand is beperkt tot de derde en verdieping van het gebouw in het westen van het voorstadje Bandra.

Reddingsoperaties zijn aan de gang. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bedwingen. Er zijn momenteel geen berichten van slachtoffers.