Vakantiestress... voor achterblijvende collega’s

Vakantie voor de één, levert vaak extra werk op voor de ander. Voor bijna de helft van de Vlamingen (46%) leidt de vakantie van collega’s tot een te hoge werkdruk. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau MarktEffect bij meer dan 1.000 werkende Vlamingen, in opdracht van Protime, een specialist in onder meer tijdregistratie en werkplanning. “Goede afspraken met collega’s en het inzichtelijk maken van de taken, kan de thuisblijvers veel stress besparen”, aldus Protime.

Heb je ook het gevoel dat iedereen met vakantie is, maar jij quasi alleen op kantoor achterblijft?

Hoewel de zomerperiode voor veel werknemers als rustiger wordt ervaren, kan de vakantie van collega’s voor extra werkdruk en frustratie zorgen voor wie op de werkvloer achterblijft. Zo ergert 42% van de respondenten zich aan een slechte of – erger nog - ontbrekende takenoverdracht door collega’s. Ruim een derde (37%) weet zelfs niet wanneer zijn of haar collega’s op vakantie gaan.

Top 7 van de grootste frustraties van de collega’s van vakantiegangers

Collega’s gaan tegelijkertijd op vakantie waardoor de werkdruk te hoog wordt: 46% Er is geen (goede) takenoverdracht wanneer een collega op vakantie gaat: 42% Ik weet niet wanneer mijn collega’s op vakantie gaan: 37% Ik krijg taken overgedragen die niet tot mijn takenpakket behoren: 35% Ik kan contactpersonen van collega’s niet goed te woord staan: 33% Ik krijg verantwoordelijkheden waar ik me niet prettig bij voel: 32% Ik krijg verantwoordelijkheden waar ik niet geschikt voor ben: 25%

