Derde dag op Gentse Feesten lokt 90.000 bezoekers

Gent - De derde dag van de Gentse Feesten lokte 90.000 bezoekers, dat zijn er evenveel als dezelfde dag vorig jaar. Wel werden iets meer reizigers vervoerd met het extra openbaar vervoer van De Lijn.

Ook de derde dag van de Gentse Feesten is vlot verlopen. “We telden 90.000 bezoekers”, zegt Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A). Ter vergelijking: de derde dag in 2018 lokte eveneens 90.000 bezoekers. Maar op de nationale feestdag vorig jaar, waren er wel 200.000 bezoekers. “Die viel toen wel op een zaterdag”, legt Storms uit. “We merken dat de nationale feestdag meer bezoekers lokt als de dag nadien een vrije dag is, of een eventuele brugdag.” Zowat 29.000 mensen genoten van het jaarlijkse vuurwerk aan Portus Ganda. In 2018 keken 26.500 mensen naar het vuurwerk.

De Lijn vervoerde op de derde dag van de Gentse Feesten 25.669 reizigers met het extra aanbod dat werd ingelegd. Dat is iets meer dan op de derde dag vorig jaar (25.400). De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde op zondag 21 juli 23.980 feestvierders. 1.689 bezoekers maakten zondag gebruik van de feestbussen. Vorig jaar waren dat er 1.390 op dezelfde dag. Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op zondag 153 bezoekers, 9 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.

Maandagavond vinden de ploegvoorstellingen van AA Gent plaats met om 17 uur de AA Gent Ladies en om 18 uur de AA Gent heren op het Sint-Baafsplein. Praga Kahn zorgt om 22.30 uur voor een knalfeest op de Korenmarkt. Discobar Galaxie warmt ondertussen de Vlasmarkt op vanaf 23 uur.