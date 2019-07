SJOTCAST. Onze voetbalpodcast is terug! Beluister nu de vooruitblik op het nieuwe seizoen.

Het voetbalseizoen komt eraan en dus ontwaakt ook onze voetbalpodcast weer uit haar winterslaap. In deze teaser blikken Guillaume, Gert en Lars vooruit op de start van de competitie met hun eigen ‘vijftig tinten grijs’: vijftig voetbalzaken waar ze komend seizoen naar uitkijken.

