‘Het labo is het uithangbord van ons bedrijf’

De tijd dat een geïsoleerde laborant ergens in een donker achterzaaltje een aantal mysterieuze chemische reacties moest testen, is al lang voorbij. Vandaag werken in hoogtechnologische bedrijfslaboratoria dynamische professionals die in alle openheid, een cruciale bijdrage leveren aan het succes van de onderneming. Zo vormen Lore Redant en Merve Toprak samen met hun collega-laboranten, een onmisbare schakel in de R&D-afdeling van Aminolabs, een Europese speler in de productie van sportvoeding, voedingssupplementen en gezonde snacks, zoals proteïnerepen.

Wie op bezoek gaat in het futuristische gebouw van Aminolabs op de Research Campus in Hasselt, passeert nog voor de inkomhal te bereiken, het onderzoekscentrum van het bedrijf. In een grote, transparante ruimte is een team van specialisten druk in de weer om grondstoffen en afgewerkte producten te analyseren, te verbeteren en uit te vinden.

“Ons laboratorium heeft inderdaad een prominente plaats in het gebouw”, zeggen Lore Redant en Merve Toprak “Wij zijn een beetje het uithangbord van Aminolabs en daar zijn we best fier op. Het wijst enerzijds op de openheid die ons bedrijf aan de dag legt. Iedereen kan zien hoe wij hier te werk gaan. Er zijn geen geheimen en alles verloopt heel natuurlijk. Bovendien is het een statement naar het belang dat hier wordt gehecht aan onderzoek en ontwikkeling. Dankzij de voortdurende drang naar innovatie, permanente verbetering en drive om de kwaliteit telkens te verhogen, is de groei van Aminolabs verzekerd. Het labo zorgt voor toegevoegde waarde en heeft in onze organisatie dan ook een centrale functie. Zo vormen wij de schakel naar andere departementen zoals aankoop, sales, productie, enzovoort. We krijgen vanuit alle hoeken specifieke vragen en zorgen met ons werk dat alle radertjes vlot blijven draaien.”

Internationaal

In het labo van Aminolabs werken professionals met een diverse achtergrond. “Je hebt bio-ingenieurs, zoals ikzelf, maar ook voeding- en dieetdeskundigen, bachelors in de biochemie, industrieel ingenieurs,… noem maar op. Afhankelijk van je talenten en interesses kan je hier meerdere richtingen uit”, legt Lore Redant uit.

“Merve en ik zijn bijvoorbeeld actief in onderzoek en ontwikkeling van sportvoeding, zoals poeders, capsules, tabletten en proteïne-bars. Andere collega’s kiezen dan weer voor een baan in de kwaliteitscontrole, waar ze de stalen van de productie onderzoeken. Het is altijd mogelijk om te specialiseren in een bepaalde productcategorie of zelfs internationaal te gaan werken. Aminolabs heeft naast de twee vestigingen in België, ook productie-eenheden in Duitsland en Kroatië, waar met dezelfde gedrevenheid onderzoek naar de verbetering van producten wordt gevoerd.”

Social skills

Heel concreet staat Lore als New Product Development Engineer in voor een gevarieerd takenpakket. “We schrijven recepten voor nieuwe voedingsproducten, maken stalen om het voor te stellen aan de klanten, optimaliseren de kleuren en smaken van de testproducten die onze klanten zelf ontwikkelen en doen allerlei analyses op de diverse eigenschappen van grondstoffen en eindproducten.” Daar zijn heel wat kwaliteiten voor nodig, vindt ook R&D Designer Merve Toprak, die al vier jaar in het labo van Aminolabs werkt: “Je moet uiteraard een goede basiskennis hebben van voedingsmiddelen, biologie en chemie”, zegt ze.

“De trends volgen in de sector is essentieel. Er komen ook technische vaardigheden bij kijken, want we werken met verfijnde apparatuur en computerprogramma’s. In onze job zijn social skills eveneens belangrijk. Je moet kunnen overleggen met klanten en collega’s, zowel binnen het eigen team als met andere departementen. Een dosis creativiteit, flexibiliteit, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid zijn mooi meegenomen. En wil je voor Aminolabs werken, moet je dynamisch en actief zijn. Onze slogan luidt niet voor niets ‘Get one step ahead’. Openstaan voor uitdagingen en passen in de juiste teamspirit zijn de basisingrediënten voor het succes.”

