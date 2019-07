Davy De fauw en gezin betrokken bij zwaar verkeersongeval: “Fel geschrokken maar iedereen is OK”

Lichtervelde / Waregem / Zulte - Zulte Waregem-speler Davy De fauw is maandagochtend betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de E403. Er vielen vier lichtgewonden, “maar iedereen is OK”, aldus de voetballer.

Het ongeval gebeurde maandagochtend iets na 10 uur op de autosnelweg E403 tussen Lichtervelde en Torhout: de personenwagen van De fauw kwam er in aanraking met een vrachtwagen die twee bestelwagens vervoerde. De Zulte Waregem-speler verloor de controle over zijn wagen, die op zijn kop belandde.

De vier inzittenden van de wagen - De fauw, zijn echtgenote en hun twee kinderen - geraakten lichtgewond, maar in een tweet van zijn club Zulte Waregem laat De fauw weten dat iedereen “OK” is. “We zijn allemaal fel geschrokken. Op enkele schrammetjes na zijn we er goed van af gekomen. De mensen in de directe omgeving van het ongeval hebben ons meteen hulp geboden. Ik wil hen oprecht bedanken.”

"We zijn fel geschrokken maar iedereen is ok", liet @DavyDefauw2 zonet weten in een eerste reactie. "De mensen in de directe omgeving van het ongeval hebben ons meteen hulp geboden. Ik wil hen oprecht bedanken.” https://t.co/SvjWzlRw3n — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) July 22, 2019

Door het ongeval ontstond er een grote file tussen de afritten van Lichtervelde en Torhout. De oprit van de E403 in Lichtervelde werd door de politie afgesloten voor het verkeer. Een takeldienst kwam ter plaatse om de zwaar beschadigde auto weg te takelen.

Foto: bfr