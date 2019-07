Cosmodrome in Genk wordt trainingscentrum voor commerciële ruimtetoeristen

Genk - Toekomstige ruimtetoeristen kunnen vanaf maandag 22 juli terecht in de Kattevennen-Cosmodroom van Genk voor een ‘Mars Introductie’-dag. De dag is één van de modules die toekomstige kandidaat-ruimtereizigers moet klaarstomen voor commerciële (ruimte)vluchten. Een Brit is de eerste die in Genk de introductiedag volgde, die georganiseerd werd door de Space Training Academy van Nancy Vermeulen.

Vermeulen, die een Master is in de theoretische natuurkunde en sterrenkunde en als commandant deelnam aan de Mars-simulatie in Utah, heeft als eerste in Europa een volledig niet-gouvernementeel trainingsprogramma samengesteld om potentiële ruimtetoeristen voor te bereiden op commerciële ruimtevluchten.

Nancy Vermeulen Foto: BELGAONTHESPOT

“De mensen krijgen een introductiedag waar ze een hele dag worden ondergedompeld in de wereld van sterrenkunde, lucht- en ruimtevaart”, zo verduidelijkt Nancy Vermeulen. “Ik geef een interactieve voordracht waarin de belangen van de bemande ruimte-exploratie aan bod komen, en waar de uitdagingen naar voren gebracht worden.”

Het programma in Genk bestaat uit een interactieve workshop, de 360 graden show ‘Mars 1001’, een demo van de lancering van een waterstofraket en een gesimuleerde expeditie op Mars. De Brit, die de eerste introductiedag volgde, kreeg ook te horen wat hij zou meemaken en zien tijdens de vier verschillende modules, waaronder de ruimtesprong, die de Space Training Academy aanbiedt.

Na de introductiedag in Genk kunnen potentiële ruimtetoeristen ook een zero gravity flight ondergaan en in een simulator opdrachten uitvoeren zoals een echte astronaut. Daarna kan er nog optioneel een ‘Mars Introduction’-dag gevolgd worden waar alle vragen over Mars en een toekomstige expeditie beantwoord worden.

Vermeulen ziet de interesse voor het ruimtevaarttoerisme toenemen. Wereldwijd zijn er al meer dan 600 personen die een ticket kochten bij diverse commerciële ruimtevaartorganisaties. Zij hoopt dan ook dat die eerste ruimtetoeristen een ambassadeursrol op zich zullen nemen.

De opleiding voor ruimtetoerist kost een aantal duizend euro per persoon, afhankelijk van het aantal deelnemers en van de eisen van de ruimtetoeristen.