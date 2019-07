Niet meer aanschuiven aan bankautomaat: Gentse Feesten experimenteren met alternatieven voor cash

Het is bijna traditie op de Gentse Feesten: lange wachtrijen aan de bankautomaten omdat bezoekers geld willen afhalen. Foto: BELGA

Gent - Op de Gentse Feesten kan steeds meer betaald worden met bankkaart. Er wordt nu zelfs geëxperimenteerd met een eigen betaalkaart, en op het Sint-Baafsplein krijgen bezoekers de waarborg van hun drinkbeker teruggestort via Bancontact. “De testen worden meegenomen naar volgend jaar”, zegt Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A).

Het is bijna traditie op de Gentse Feesten: lange wachtrijen aan de bankautomaten omdat bezoekers geld willen afhalen. “Maar dit jaar is het op bijna alle pleinen mogelijk om elektronisch te betalen, behalve op de Groentenmarkt en op het Veerleplein”, zegt Storms. “Daarom een warme oproep aan de bezoekers om het zichzelf gemakkelijk te maken en zoveel als mogelijk te betalen met bankkaart.”

Op het Sint-Baafsplein krijgen bezoekers de waarborg van de herbruikbare drinkbekers ook teruggestort via Bancontact. Ook andere pleinen bekijken deze mogelijkheid, maar wellicht zal dat niet meer dit jaar ingevoerd worden.

Het Trefpunt voerde inmiddels voor zijn artiesten en medewerkers een eigen betaalkaart in waarop men geld kan zetten, maar voorlopig enkel bij de eigen bars van Trefpunt kan betalen. “Het is een betaalsysteem dat nu wordt getest en wordt meegenomen naar de evaluatie naar volgend jaar”, zegt Storms. De idee van de betaalkaart ontstond immers net iets te laat om al dit jaar voor alle pleinen van de Gentse Feesten in te voeren.