Drie redenen waarom bedrijven slecht zijn in aanwerven

Bedrijven hebben nog nooit zo veel geïnvesteerd in rekrutering en werving. En toch voeren er maar weinig een efficiënt wervingsbeleid.

Dat is de boodschap van een studie van Peter Cappelli, professor management aan de Wharton School van de University of Pennsylvania. Zijn onderzoek wees uit dat amper een derde van de Amerikaanse bedrijven controleert of hun wervingsproces inderdaad goede medewerkers oplevert.

“De meeste ondernemingen beweren dat het meten van de prestaties van hun medewerkers te moeilijk is”, aldus Cappelli in The Economist. “Als je weet dat in een organisatie niets hoger is qua kosten dan de personeelskosten, dan is dat opmerkelijk.”

Extern talent

Een tweede probleem is volgens Cappelli de te grote focus op extern talent. Intern talent of interne mobiliteit wordt volgens hem te vaak genegeerd. Hierdoor moet vooral gezocht worden naar mensen met enkele jaren ervaring en die zijn niet zo gemakkelijk te vinden.

“Bovendien veroorzaakt het negeren van intern talent een groter verloop. Medewerkers die carrière willen maken, merken ook wel snel dat ze daarvoor beter extern uitkijken.”

