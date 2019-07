Man die wapens leverde voor aanslag op Bataclan wordt aan België uitgeleverd

Duitsland zal binnenkort de 39-jarige terreurverdachte Adis A. aan ons land uitleveren, in het kader van het onderzoek naar de terreuraanslagen in Brussel en Parijs. Dat heeft een Duitse procureur-generaal aangekondigd, en wordt bevestigd door het federaal parket.

De Bosniër werd in juni in het Duitse Bad Dürrenberg opgepakt door speciale eenheden. België had een Europees aanhoudingsbevel voor hem uitgevaardigd. Zijn naam was opgedoken in het onderzoek naar de wapens die gebruikt werden bij de aanslagen. Meer bepaald zou de Bosniër de wapens verhandeld hebben, die gebruikt werden bij de terreuraanval op de concertzaal Bataclan in Parijs, waarbij 89 mensen om het leven kwamen. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou zijn DNA op de wapens gevonden zijn. Het Belgische gerecht bevestigt het bericht, maar sluit niet uit dat de man later nog aan het Franse gerecht wordt overgedragen.