Bekende Nederlandse actrice in gevangenis wegens drugshandel op Tomorrowland

Boom -

Imanuelle Grives, een bekende Nederlandse actrice, zit in de gevangenis in Antwerpen nadat ze afgelopen weekend werd opgepakt op Tomorrowland. De vrouw had bij haar arrestatie verschillende soorten drugs bij zich, en tijdens een huiszoeking in haar Airbnb-verblijf werd nog meer gevonden. Haar advocaat heeft het over een “zeer fout gelopen experiment”.