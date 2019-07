Trump ontkent: “Iran arresteerde helemaal geen Amerikaanse spionnen!”

Het hoofd contraspionage van de Iraanse overheid verklaarde eerder op de dag dat tussen maart 2018 en maart 2019 17 Iraniërs werden gearresteerd bij de ontmanteling van een spionagenetwerk van de Amerikaanse buitenlandse inlichtingendienst CIA. Sommigen van hen werden ter dood veroordeeld en anderen kregen lange gevangenisstraffen, klonk het.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!