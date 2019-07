Onrust in Engeland: traditieclub Bolton Wanderers dreigt te worden opgedoekt

Niet alleen in België zijn zaken buiten het voetbal om een hot topic. Ook in Engeland gaat het voorafgaand aan de competitie vooralsnog niet over wie er kampioen wordt of promoveert. Bury en Bolton Wanderers, beide komend seizoen mogelijk uitkomend in League One, zorgen voor voldoende gespreksstof. Beide clubs hebben al een puntenstraf van twaalf punten te pakken, terwijl Bolton Wanderers mogelijk forfait moet geven.

Bury (de voormalige club van Jeanvion Yulu-Matondo) heeft nog tot en met donderdag om een klacht in te dienen tegen de twaalf punten aftrek die het heeft opgekregen. De Football League (EFL) legde deze straf op, omdat het een insolventieprobleem had. “Volgens de regels van de EFL gaat de sportieve sanctie direct van start. Bury start op min twaalf punten”, zo luidt het statement van de EFL. “We gaan verder in gesprek met de eigenaren van de club om een plan voor de lange termijn van de club op te stellen.”

De voormalige club van Club Brugge-aanvaller Jeanvion Yulu-Matondo verkeerde in zwaar weer. Foto: BELGA

Bury-voorzitter Steve Dale hoopt dat met de uitspraak een einde komt aan de woelige tijden die hij bij de club heeft gekend. “Bury is nu veilig”, aldus Dale op de clubsite. “Bury is weer kredietwaardig, onze toekomst is verzekerd. We hebben achter de schermen hard gewerkt om dit resultaat te bereiken en dat met soms heftige tegenwerkingen. Sommigen blijven roepen dat onze methodes dubieus waren, maar juist die mensen roepen zonder kennis van zaken. Mijn doel was Bury te redden en dat is gebeurd. We hebben nog een aantal hordes te nemen, maar de belangrijkste is voltooid.”

“Ik accepteer dat emoties binnen het voetbal hoog kunnen oplopen, het is eenmaal een gepassioneerde sport, maar het betrekken van mijn familie in de laatste maanden ging me te ver”, oordeelde Dale op de website. “Laten we alles achter ons laten en samen ervoor zorgen dat Bury een geweldig seizoen beleeft.” Dale liet in zijn statement niet weten of de club wel of niet in beroep ging tegen de afgetrokken punten.

Bolton Wanderers op rand van faillissement

Minder rooskleurig is de toekomst van Bolton Wanderers. De voormalige club van Dedryck Boyata en Steve De Ridder, dat in 2008 nog Atlético Madrid uitschakelde in de UEFA Cup, verkeert in zwaar weer.

Vorig seizoen moest Bolton Wanderers, dat degradeerde uit het Championship, forfait geven tegen Brentford, omdat het financieel niet in staat was een thuiswedstrijd te organiseren. Brentford kreeg een 0-1-overwinning cadeau, waarna Bolton Wanderers het beroerde Championship-seizoen afsloot bij Nottingham Forest met een nederlaag.

Emile Heskey speelde in de nadagen van zijn carrière bij Bolton Wanderers. Foto: Photo News

Vanwege de torenhoge schulden en het daardoor ontstane betalingsachterstanden (van ruim een miljoen pond aan de belastingdienst) kreeg de club in mei al twaalf punten aftrek opgelegd voor het aankomende seizoen. Een overname van de schulden, die naar schatting ruim 200 miljoen pond bedraagt, is in de laatste jaren al meerdere malen mislukt. De door de supporters gehate eigenaar Ken Anderson beloofde al enkele keren beterschap, ditmaal vertelde hij de supporters dat de overname door een externe partij voor aanstaande vrijdag is afgerond.

De vrees binnen de club bestaat dat Bolton Wanderers uit de competitie wordt gezet vanwege haar solvabiliteitsproblemen. De spelers zijn inmiddels in staking gegaan en hebben de vriendschappelijke duels tegen Chester en Preston North End al moeten afzeggen. Hoewel de competitie pas over twee weken begint, rekenen de supporters erop dat het einde van de Trotters nabij is.