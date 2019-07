Europa vraagt Israël om sloopwerkzaamheden onmiddellijk stop te zetten

De Europese Unie heeft maandag aan Israël gevraagd om de “illegale” sloopwerkzaamheden van Palestijnse gebouwen bij Oost-Jeruzalem “onmiddellijk” stop te zetten. “Conform het oude Europese standpunt verwachten we dat de Israëli’s onmiddellijk de lopende sloopwerkzaamheden stopzetten”, zegt de woordvoerder van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid.

“De Israëlische kolonisatiepolitiek, met alle maatregelen die in die context zijn genomen, zoals gedwongen overplaatsingen, uitzettingen, sloopwerkzaamheden en inbeslagnames van woningen, is illegaal volgens het internationaal recht”, zegt woordvoerster Maja Kocijancic.

“Het voortzetten van deze politiek schaadt de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en het perspectief op duurzame vrede. Het brengt ernstige schade toe aan de mogelijkheid dat Jeruzalem de toekomstige hoofdstad wordt van deze twee staten”, zegt Kocijancic.

“De Israëlische autoriteiten hebben tien Palestijnse gebouwen gesloopt, met ongeveer zeventig appartementen, in Wadi al Hummus, in de wijk Sur Baher in bezet Oost-Jeruzalem”, zegt de woordvoerster. “De meeste gebouwen liggen in zones A en B van de Westoever waar alle burgerlijke kwesties volgens het Oslo-akkoord onder de jurisdictie van de Palestijnse Autoriteit vallen.”

Israël zegt dat de geviseerde gebouwen zeer dicht tegen de scheidingsmuur zijn gebouwd, die het optrok in 2002, ten tijde van het geweld van de Tweede Intifadah (Palestijnse opstand, nvdr), om zich te beschermen tegen aanvallen uit de bezette Westoever. De Palestijnen beschuldigen Israël ervan dat het onder het mom van veiligheid hen dwingt om de regio te verlaten en de Israëlische kolonies uitbreidt. Ook klagen ze aan dat Israël gesloten akkoorden schendt.

De Croo en Reynders veroordelen afbraak van ontwikkelingsproject

Uitgerekend vandaag veroordelen minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) de afbraak van drie waterreservoirs, 2.500 bomen en een afsluithek in Dukaika, ten zuiden van Hebron. Die infrastructuur maakt deel uit van een humanitair project van Oxfam, gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De Croo en Reynders noemen de afbraak door Israël “onaanvaardbaar”. Ze dringen bij Tel Aviv aan op tekst en uitleg en compensaties.

Israël heeft in bezet gebied opnieuw infrastructuur vernield die met Belgisch belastinggeld was gefinancierd, zo schreef De Standaard maandag. In Khirbet Ad-Duqaiqah, nabij Hebron, hebben Israëlische troepen drie waterreservoirs en minstens 2.500 bomen vernield. Volgens Oxfam, de ngo die het project met Belgisch ontwikkelingsgeld heeft uitgevoerd, is er voor 75.000 euro schade.

“Deze nieuwe reeks afbraken en inbeslagnemingen van vitale infrastructuur is onaanvaardbaar”, zeggen De Croo en Reynders in een gezamenlijk persbericht. “De Belgische ontwikkelingsprojecten willen net een antwoord bieden op de humanitaire noden en worden uitgevoerd met het grootste respect voor het internationale humanitaire recht en de transparantieprincipes inzake ontwikkelingshulp”, klinkt het.

De Croo en Reynders wijzen er (nogmaals) op “dat de afbraak van infrastructuur en woonsten op de Westelijke Jordaanoever, bezet Palestijns grondgebied, ingaat tegen het internationale humanitaire recht en meer bepaald de 4de conventie van Genève en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad”.

België heeft in het verleden telkens gevraagd om de getroffen projecten te herstellen of de opgelopen schade te compenseren. België zal ook in dit geval, via de ambassadeur in Brussel en in Tel Aviv, “onmiddellijk uitleg vragen aan de Israëlische regering en aansturen op compensaties”.