Man dood aangetroffen en twee jongeren vermist op snelweg waar koppel toeristen werd vermoord na autopech

Highway 37 in Canada is opnieuw het decor van een gruwelijke moord. Vorige week werden de lichamen van een 24-jarige Amerikaanse vrouw en haar 23-jarige Australische vriend vlak bij hun busje teruggevonden. Een paar dagen later is langs diezelfde snelweg nóg een man dood aangetroffen en zijn twee jongeren vermist.

De Canadese politie vond afgelopen vrijdag een lijk naast een uitgebrande pick-uptruck in Dease Lake. Verrassend genoeg is de dode man niet de eigenaar van het voertuig. Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) reisden ermee rond, maar van hen ontbreekt elk spoor. De politie vraagt de bevolking mee uit te kijken naar de jongemannen. “De link tussen de overleden man en de twee vermiste jongeren is nog onduidelijk”, zei de politie in een verklaring.

De akelige ontdekking gebeurde langs dezelfde snelweg waar de Australische Lucas Robertson Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Noelle Deese (24) eerder al doodgeschoten werden teruggevonden. De ervaren reizigers hadden een week geleden autopech gekregen in een afgelegen gebied op de Alaska Highway 97. Kort nadien werden hun gruwelijk verminkte lichamen in de buurt van hun blauwe busje aangetroffen. De achterruit werd ingeslagen of kapotgeschoten. De politie is op zoek naar een bebaarde man die aan de kant van de weg in een verhitte discussie met het koppel was geraakt, zo vertelde een getuige aan 9News.

NEW PHOTOS: Here’s a look at the van recovered at the scene where Lucas Fowler and Chynna Deese were found. ?@GlobalBC? pic.twitter.com/ZbByI4HUPJ — Nadia Stewart (@nadia_stewart) 21 juli 2019

Hoewel beide plaatsen op ongeveer 470 kilometer van elkaar liggen, wordt in verschillende media gesproken over een vermeende seriemoordenaar die de Alaska Highway afrijdt op zoek naar slachtoffers. Maar daar denkt vader Dwayne Deese anders over. “Ik denk eerder aan iemand met een crimineel verleden of een drugsverslaafde. Maar wat me het meeste zorgen baart, is dat de man nog steeds vrij rondloopt en de politie duidelijk een stap voor is. Dit zal zich herhalen. Er moet een soort waarschuwingssysteem komen voor andere toeristen.”

De politie erkent dat de bevolking zich zorgen maakt over het lopende moordonderzoek in British Columbia, in het westen van Canada. “Voorlopig kunnen we enkel oproepen om voorzichtig en waakzaam te blijven. Deel als reiziger uw plannen met familie en vrienden en houd hen op de hoogte als er iets verandert”, klinkt het.