Paraglider beleeft nachtmerrie wanneer parachute deels dichtklapt en onvermijdelijke crash volgt

Paraglider Greg Overton heeft eerder deze maand bijzonder veel geluk gehad. Toen de Amerikaan bij een vallei in het Zwitserse Lauterbrunnen in de lucht hing, klapte plots een deel van zijn parachute dicht. Alles onder controle houden was onmogelijk: hij crashte hard tegen een klif, viel een tijdlang naar beneden… maar kon als bij wonder toch veilig landen.

Een camera kon zijn crash van begin tot einde vastleggen. De beelden laten zien hoe Overton na de crash ondersteboven naar beneden gleed terwijl hij de pijn verbeet. Hij had echter het geluk aan zijn zijde: op miraculeuze wijze kon hij zich draaien en een vijftal minuten later veilig voet aan grond zetten. Na een wandeling en een treinrit kon de Amerikaan zichzelf naar een ziekenhuis begeven.

Hij kwam er uiteindelijk van af met lichte verwondingen. “Mijn helm was in twee gebroken”, vertelde de man. Ondanks dat zijn zelfvertrouwen een flinke deuk had gekregen, ging hij amper drie dagen na de crash alweer de lucht in. “Het was zeer intens, maar ik denk dat indien ik niet snel een nieuwe vlucht zou hebben gedaan, ik mogelijk nooit meer zou vliegen.”

