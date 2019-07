Moeder (39) uit Turnhout aangehouden voor moord op dochter (13)

Turnhout - De 39-jarige vrouw uit Turnhout die afgelopen weekend door de politie werd meegenomen nadat het levenloze lichaam van haar dochter in hun woning werd aangetroffen, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord.

Zaterdagavond werden de bewoners van de straat waar Riki H. en haar 13-jarige dochter Kiana al vijf jaar in een rijhuis woonden, opgeschrikt door een scherpe gil. Omstreeks 22 uur kwam de politie ter plekke en werd moeder Riki geboeid naar het politiekantoor afgevoerd. De vader van Kiana, die in Nederland verbleef, kwam later op de avond nog ter plekke.

Volgens buren zou al vaker ruzie ontstaan zijn tussen moeder en dochter, maar klaarblijkelijk is het deze keer volledig uit de hand gelopen. Over de verklaringen van de moeder of de omstandigheden waarin het drama zich voltrokken heeft, willen de onderzoekers voorlopig niets prijsgeven.