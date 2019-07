Chelsea stalt “gewilde Welshe international” voor een seizoen bij RB Leipzig

RB Leipzig, afgelopen seizoen derde in de Bundesliga, heeft zich voor het volgende seizoen met de jonge centrale verdediger Ethan Ampadu versterkt. Dat deelde de club maandag mee. De 18-jarige Welshe international komt op huurbasis over van het Engelse Chelsea.

“Bij Leipzig krijgen jonge spelers de kans om zicht te ontwikkelen. Dit is de perfecte stap in mijn carrière”, vertelt Ampadu op de website van zijn nieuwe club. Chelsea-trainer Frank Lampard reageerde teleurgesteld. “Ik probeerde Ethan vorig jaar al naar Derby County te halen, ik ben een groots fan van hem. Maar gezien het aantal minuten dat hij afgelopen seizoen speelde, is het voor zowel Ethan als Chelsea goed als hij elders minuten op kan doen.”

Ampadu wordt in Wales al een supertalent gezien. Hij speelde al acht interlands. Voor Chelsea, dat hem in 2017 bij zijn jeugdclub Exeter City wegplukte, kwam hij twaalf keer in actie, waarvan drie keer in de Europa League. Vorig jaar tekende hij in Londen nog een nieuw contract voor vijf jaar, tot 2023. Bij Chelsea bleef de verdediger met de dreadlocks tijdens de Europa League-finale tegen Arsenal negentig minuten op de bank zitten.