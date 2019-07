COLUMN. “Jeroom, Geubels,...hou op met leuk zijn en help je land. Nu”

Philippe Geubels is een luie donder. Beetje in talkshows zitten, beetje praten met vrienden, beetje over een toneel scharrelen, het is allemaal ongelofelijk gemakzuchtig. Hij had al twee jaar premier kunnen zijn. In de Oekraïne is het een komiek gelukt om president te worden. Bij de parlements­verkiezingen heeft hij hoogstwaarschijnlijk de absolute meerderheid gehaald.