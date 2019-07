Man krijgt drie maanden cel voor ontspoorde burenruzie na geluidsoverlast in Tienen

Tienen - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man veroordeeld tot drie maanden cel voor een aanval op zijn buren in Tienen. Het getroffen gezin vluchtte een tijdje naar Zweden. De kinderen liepen een trauma op.

Een sluimerende burenruzie in de Marokkaanse gemeenschap in een appartementsgebouw in Tienen liep op 2 augustus 2017 danig uit de hand. Eluh N. trapte de deur van het gehuurde flatje van zijn buren in. De vrouw, die thuis was met haar kinderen, vluchtte via het terras naar andere buren.

De belager had een hamer en een ijzeren tang in de handen. De politie was snel ter plaatse en kon hem ter plaatse inrekenen. Eluh N. stelde dat zijn buren voor geluidshinder zorgden en hem “viseerden”. Hij werd na de feiten gedwongen opgenomen. Hij bleef afwezig op de zitting en werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie maanden.

Het getroffen gezin vluchtte na de aanval voor elf dagen naar Zweden. De slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen 560 euro voor de huur van een voertuig. De rechter vond een verblijf in Zweden niet noodzakelijk om te bekomen. Ze kregen wel een schadevergoeding van 800 euro omdat de kinderen getraumatiseerd raakten en in therapie moesten.