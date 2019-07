Vliegtuig van Libische rebellen moet noodlanding maken in Tunesië

Een vliegtuig van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger van generaal Khalifa Haftar is maandag onverwacht binnengedrongen in het Tunesische luchtruim en heeft een noodlanding gemaakt in het zuiden van dat land. Dat blijkt uit mededelingen van het Tunesische ministerie van Defensie en van het LNA. Haftar is de krijgsheer die het oosten van Libië controleert en die strijdt tegen de internationaal erkende regering van Fayez al-Sarraj.

Het ministerie in Tunis zegt dat het vliegtuig, een L-39, maandagmorgen rond 7.30 uur (lokale tijd) het Tunesische luchtruim had geschonden. “Er werd een controleactie opgezet om het vliegtuig te onderscheppen en te identificeren”, zo staat nog in de mededeling. “Maar het (toestel) moest een noodlanding maken” nog voordat daartoe kon worden overgegaan. Het legervliegtuig landde in de buurt van de stad Médenine, een honderdtal kilometer voorbije de grens tussen Libië en Tunesië. Wellicht was er sprake van een technisch defect.

Tunesië zegt dat er een kolonel in het toestel zat, maar deelde zelf niet mee tot welke Libische krijgsmacht het vliegtuig behoort. Het LNA heeft maandagnamiddag wel aangegeven dat het om een van hun toestellen gaat. “Het militaire L-39-vliegtuig van het Libische Nationale Leger nam deel aan een verkenningsvlucht (...) en heeft een noodlanding moeten maken” in het zuiden van Tunesië, zo wordt meegedeeld. De internationaal erkende Regering van Nationaal Akkoord (GNA) in Tripoli had eerder al ontkend iets met de zaak te maken te hebben.

In Libië heerst chaos sinds de revolutie in 2011 waarbij dictator Moammar Kadhafi afgezet werd. De troepen van Haftar strijden om de macht tegen de internationaal erkende regering in Tripoli, die onder leiding staat van premier Fayez al-Sarraj. Haftar had in april een offensief op Tripoli opgestart.