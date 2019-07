Gits - In het West-Vlaamse Hooglede is maandagmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval. Dat meldt het parket van Kortrijk.

Het ongeval gebeurde in de Noordabeelstraat ter hoogte van huisnummer 27. De man van 52 was zelf afkomstig uit Hooglede. Hij maakte volgens de verkeersdeskundige een stuurfout. De man reed over de gracht een veld in en was op slag dood.