Sofiane Hanni vertrekt na anderhalf jaar bij Spartak Moskou en wordt ploeggenoot van Wesley Sneijder

Ex-Anderlecht-speler Sofiane Hanni heeft wederom na anderhalf jaar een nieuwe club gevonden. Na achttien maanden bij Anderlecht te hebben gezeten, stond de Franse Algerijn het achttien maanden onder contract bij Spartak Moskou. De 28-jarige aanvallende middenvelder tekende een contract bij Al Gharafa, waar Nederlands recordinternational Wesley Sneijder ook speelt.

Hanni groeide in anderhalve tijd uit tot een vaste waarde bij Anderlecht. In het anderhalve seizoen dat hij onder contract stond in Brussel kwam hij tot 23 doelpunten in maar liefst 86 wedstrijden. Voordat Hanni bij Anderlecht tekende, was hij eveneens succesvol bij KV Mechelen.

Sofiane Hanni speelde anderhalf seizoen bij Anderlecht. Foto: BELGA

Bij Malinwa klopte de aanvallend middenvelder met zijn ploeg op de deur van play-off 1. Met 27 treffers in 81 wedstrijden was de Franse Algerijn zeer belangrijk voor de Kakkers, die sinds zijn vertrek wegzakten in het klassement.

Bij Al Gharafa, bijgenaamd de Cheeta’s, komt Hanni onder meer Wesley Sneijder tegen. De nummer 8 van het afgelopen seizoen in Qatar traint momenteel in Nederland ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.