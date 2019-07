Kosovo houdt in september vervroegde verkiezingen

Op 8 september zullen er vervroegde parlementsverkiezingen plaatsvinden in Kosovo. Dat meldt openbare omroep RTK maandag, die de president citeert. Eerste minister Ramush Haradinaj trad vorige week af.

President Hashim Thaci hield rekening met de grondwettelijke termijn om de verkiezingsdag vast te stellen. Haradinaj was vrijdag onverwacht afgetreden. Hij zei dat hij voor het Kosovotribunaal in Den Haag wil verschijnen “als burger, niet als premier”.

Het is nog onduidelijk of Haradinaj voor de rechtbank moet verschijnen als getuige of beschuldigde. In het Albanese deel van de persconferentie zei hij dat hij enkel ondervraagd wordt, aan journalisten zei hij in het Servisch dat hij “beschuldigd” was.

Haradinaj wordt verdacht van oorlogsmisdaden tegen het Servische volk tijdens de Kosovo-oorlog van 1998 tot 2000. Hij was een regionale bevelhebber in het Bevrijdingsleger van Kosovo (UCK), een paramilitaire groep die streed voor de onafhankelijkheid van Kosovo.