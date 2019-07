Handelaars van Bondgenotenlaan dromen van “een Leuvense Meir”

Leuven - Een aantal handelaars van de Bondgenotenlaan, de Leuvense hoofdstraat die het station verbindt met de Grote Markt, dromen ervan om een deel van de straat op termijn verkeersarm om te vormen tot een lokale versie van de Antwerpse Meir. Dat stelt Marc Vandeven, uitbater van de kledingzaak Portobello, in een reactie op een proefproject waarbij de Bondgenotenlaan de afgelopen vier zaterdagen verkeersvrij was tussen de Louis Melssenstraat en het De Somerplein.

“Ik heb tijdens deze verkeersvrije zaterdagen zowel van handelaars als klanten niks dan positieve reacties gehoord op deze maatregel. De klanten vertelden unisono dat het veel rustiger en prettiger winkelen was zonder het lawaai en de verkeersdrukte van de wagens. Het proefproject is dus zeker voor herhaling vatbaar”, aldus Vandeven die zegt de mening te vertolken van een groot aantal handelaars uit de straat.

Zijn mening wordt ook gedeeld door Leuvens schepen Els Van Hoof (CD&V), bevoegd voor handel, die eveneens niets dan positieve reacties ontving. Leuven zond zaterdag drie enquêteurs om reacties te inventariseren.

Vandeven hoopt samen met het handelaarscomité dat het stadsbestuur akkoord zal gaan met nieuwe verkeersvrije zaterdagen. “Op termijn moeten we zelfs gaan nadenken over een heraanleg van de Bondgenotenlaan met bredere stoepen waarbij bepaalde stukken permanent verkeersvrij worden. Om de investeringen die De Lijn enkele jaren terug deed in bushaltes aan het Rector De Somerplein verder te laten renderen zou men zich kunnen beperken tot de inzet van kleinere shuttlebussen”, zegt de handelaar.

In het kader van het proefproject verplaatste De Lijn bushaltes van de Bondgenotenlaan naar de Rijschoolstraat en omgeving en zetten de handelaars gratis shuttlebusjes in die af en aan reden.