En de allereerste officiële sportmakelaar in Vlaanderen is… Mogi Bayat

Sinds 1 juni moeten sportmakelaars die zaken doen in Vlaanderen geregistreerd zijn bij de Vlaamse overheid. Op dit ogenblik zijn er elf makelaars in orde met de nieuwe regelgeving, onder wie ook… Mogi Bayat. Meer zelfs, hij was de allereerste.

Tot begin dit jaar was het poepsimpel om voetbalmakelaar te worden: het betalen van 500 euro aan de Belgische voetbalbond en een bewijs van goed gedrag en zeden volstonden. Met als gevolg dat er in vier jaar tijd meer dan vijfhonderd makelaars opdoken. In de nasleep van operatie Propere Handen voerde minister van Sport Philippe Muyters een strengere reglementering in met de bedoeling om “jongere spelers beter te kunnen beschermen”.

Daarom werd er een verplichte registratie ingevoerd voor makelaars die activiteiten willen verrichten in Vlaanderen: er moet een borg betaald worden van 25.000 euro, makelaars mogen niet optreden voor jongeren onder vijftien jaar en ze mogen geen vergoeding vragen voor transfers van jongeren onder achttien jaar.

Intussen hebben elf vennootschappen zich geregistreerd als sportmakelaar, zoals blijkt uit een lijst op de website van de Vlaamse overheid. O ironie, de allereerste – hij kreeg het nummer SPM-V00001 – is dus Mogi Bayat met Creative & Management Group. Op 29 mei was hij al in orde met de Vlaamse regelgeving. Bayat is momenteel nog steeds een van de verdachten in operatie Propere Handen. Het parket verdenkt hem van het witwassen van grote sommen geld en hij zou clubs en spelers bedot hebben om zijn eigen winst te maximaliseren.

Onder anderen Stijn Francis, Dries Smets en Josy Comhair hebben zich intussen ook geregistreerd.