Britten willen Europese missie op touw zetten om “Iraanse piraterij” te bestrijden

De Iraanse Revolutionaire Garde nam afgelopen donderdag een Britse tanker in beslag. Foto: AP

Het Verenigd Koninkrijk wil een Europese maritieme missie organiseren die de veiligheid van de scheepvaart in de Straat van Hormuz moet garanderen. Het initiatief is een reactie op de Iraanse inbeslagname van Britse tanker eind vorige week, een daad die Londen bestempelt als “piraterij”.

“Onder internationaal recht had Iran geen enkel recht om de passage van het schip te belemmeren, laat staan te enteren. Het gaat dus om een daad van piraterij”, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt maandag in het Lagerhuis. “We zullen daarom nu proberen om een Europese maritieme beveiligingsmissie te organiseren die de veilige doorvaart van schepen in deze cruciale regio te verzekeren. De Britse regering zal alle schepen onder Britse vlag ook vragen om op voorhand te melden dat ze de Straat van Hormuz willen doorvaren.

Stena Impero

Het Britse schip Stena Impero werd vrijdag omstreeks 13 uur Belgische tijd benaderd door vier kleine bootjes en een helikopter van de Iraanse Revolutionaire Garde, en vervolgens richting Iran geleid. De tanker ligt intussen voor anker in de haven van Bandar Abbas, in het zuiden van Iran. Daar zal hij volgens de havenautoriteiten aangemeerd blijven voor de duur van een onderzoek naar de aanvaring met een vissersboot. “Volgens de wet moet na een ongeval een onderzoek volgen naar de oorzaken”, luidt het.

Nieuwe videobeelden

Maandag gaf het Iraanse persbureau Fars ook videomateriaal vrij van de crewleden van de Britse olietanker in Bandar Abbas. De beelden laten zien hoe de crew onder meer rond een tafel zit en verschillende routineoperaties uitvoeren. Ze lijken allemaal in een goede gezondheid te verkeren.

Video: Ruptly

De 23 bemanningsleden bevinden zich aan boord van het schip. Achttien onder hen, onder wie de kapitein, hebben de Indiase nationaliteit. De anderen zijn afkomstig uit de Filipijnen, Letland en Rusland. Het schip zelf heeft een Zweedse eigenaar. Die verklaarde dat het schip volledig in conformiteit was met de internationale en scheepvaartregels. Maar volgens de Iraanse Revolutionaire Garde hield het tegengehouden schip zich niet aan internationale voorschriften.