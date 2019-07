Voetverzorgingsmerk Dr Scholl verkocht voor 585 miljoen dollar

Het Duitse Bayer heeft zijn voetverzorgingsmerk Dr Scholl verkocht aan het Amerikaanse fonds Yellow Wood Partners voor 585 miljoen dollar (522 miljoen euro). Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt. Bayer wil zich concentreren op zijn divisie voorschiftvrije geneesmiddelen.

Yellow Wood Partners wil van Dr Scholl een onafhankelijk merk maken. Dr Scholl was goed voor een verkoop van 234 miljoen dollar (209 miljoen euro) in 2018.

Het aandeel Bayer noteerde maandag met een lichte winst van 0,3 procent, maar noteert nog steeds 40 procent onder het niveau van juni 2018. Dat is te wijten aan de overname van het Amerikaanse biotechbedrijf Monsanto, dat in de VS duizenden rechtszaken heeft lopen omdat het herbicide glyfosaat (op de markt gebracht onder de naam RoundUp) volgens de aanklagers kankerverwekkend zou zijn.