IJsland onthult gedenkteken voor eerste gletsjer die verdwenen is door klimaatopwarming

IJsland gaat een gedenkteken onthullen voor de Okjökull, de eerste gletsjer van het eiland die geen gletsjer meer is door de klimaatopwarming. Nog een vierhonderdtal andere gletsjers is bedreigd.

Op de vroegere ‘Okjökull’ (in het IJslands letterlijk ‘Gletsjer Ok’) zullen IJslandse wetenschappers en de Rice University uit de VS op 18 augustus een herdenkingsteken onthullen. De Okjökkul lag in het westen van het land.“Het is het eerste monument ter wereld ter nagedachtenis van een gletsjer die verdwenen is door de klimaatverandering”, zegt Cymene Howe, professor antropologie aan de Rice University, in een communiqué. “Door het overlijden van de Ok niet ongemerkt voorbij te laten gaan, hopen we de aandacht te vestigen op wat we verliezen naarmate de gletsjers van deze aarde verdwijnen.”

De herdenkingsplaat titelt in het IJslands en Engels in gouden letters ‘Een brief voor de toekomst’. De wetenschappers willen de bevolking zo bewustmaken van het fenomeen van de wegsmeltende gletsjers en de effecten van klimaatverandering. “Al onze gletsjers zouden hetzelfde lot ondergaan de komende tweehonderd jaar. Dit moment bevestigt dat we weten wat er gaande is en wat er gedaan moet worden. Alleen jullie weten of we het gedaan hebben”, staat er geschreven aan de komende generaties.

Ook staat op het gedenkteken ‘415 ppm (of deeltjes per miljoen, nvdr) CO2’ vermeld. Dat is een verwijzing naar de hoogste CO2-concentratie die gemeten is sinds het ontstaan van de mensheid, opgetekend in mei dit jaar.

Glaciologen declasseerden de Okjökull in 2014, een première voor het eiland. Van het ijs, dat in 1890 nog 16 vierkante kilometer bedekte, bleef in 2012 nog 0,7 vierkante kilometer over, blijkt uit een rapport van de Universiteit van IJsland uit 2017. “Om het statuut van gletsjer te hebben, moeten de sneeuw- en ijsmassa voldoende dik zijn, zodat ze zich verplaatst onder haar eigen gewicht. Zo is er een dikte van 40 à 50 meter nodig om voldoende druk te creëren en het ijs in beweging te zetten”, zegt geoloog Oddur Sigurdsson.