Jordy Clasie (ex-Club Brugge) keert definitief terug naar Nederland en kiest voor AZ

AZ Alkmaar heeft maandag de komst van Jordy Clasie bekendgemaakt. De 28-jarige Nederlandse middenvelder komt over van Premier League-club Southampton. Hij ondertekende bij AZ een overeenkomst tot medio 2021 met een optie voor nog een seizoen.

Southampton verhuurde Clasie de voorbije twee seizoenen aan achtereenvolgens Club Brugge (2017-2018) en Feyenoord (2018-2019). Bij de Rotterdammers was het een tweede passage. Hij kreeg er eerder zijn jeugdopleiding en beleefde er zijn doorbraak in het eerste elftal. In de zomer van 2015 plukte Southampton de middenvelder weg uit de Kuip, maar de Premier League bleek te hoog gegrepen voor Clasie.

“AZ is een club die vertrouwen in me heeft”, zei Clasie, zeventienvoudig Nederlands international, na de ondertekening. “Dat is iets dat ik erg waardeer. Ik wil bij AZ mijn oude niveau weer halen. Momenteel ben ik fit, maar ik heb nog geen wedstrijdritme. We gaan een goed plan maken zodat ik er zo snel mogelijk kan staan.”