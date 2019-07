Man waarschuwt baasjes voor gif na overlijden van zijn hond: “Hoe zot kan je zijn om zoiets te doen?”

Ekeren - In het Antwerpse Ekeren is een hond overleden nadat hij werd vergiftigd aan de hondenloopzone bij de Ekerse Putten. De zesjarige border collie Meuris leefde nog drie weken na het gif te hebben gegeten, maar hulp kon niet meer baten. Johan Lambrechts wil nu andere baasjes waarschuwen voor het gif. “Hoe zot kan je eigenlijk zijn om zoiets te doen?”, klinkt het bij de man. “Onbegrijpelijk.”

Lambrechts ging regelmatig met zijn hond wandelen in het gebied. Waarom iemand het gif daar had gelegd, is voor de man een raadsel. “Je valt hier niemand lastig, hiernaast is er bovendien een mooie hondenweide. Ik kan niet snappen waarom mensen dit doen.” Voorlopig is niet duidelijk wie het gif heeft gestrooid.

