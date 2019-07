Trump claimt dat hij oorlog in Afghanistan “in één week” kan winnen: “Maar dan vallen er tien miljoen doden”

De Amerikaanse president Donald Trump meent dat hij de oorlog in Afghanistan “in één week” zou kunnen winnen. Het enige obstakel dat Trump tegenhoudt zou naar eigen zeggen de hoge dodentol zijn die een dergelijke oplossing zou eisen.

Trump deed zijn beklag over de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Afghanistan maandag tijdens een bezoek van de Pakistaanse eerste minister Imran Khan. Trump claimde tijdens een persconferentie dat hij het aanslepende conflict zou kunnen beslechten “in één week”, maar dat in dat geval 10 miljoen mensen om het leven zouden komen. “En dat pad wil ik niet bewandelen”, aldus Trump. Het is niet duidelijk welk scenario Trump daarbij voor ogen heeft.

De Verenigde Staten hebben al 18 jaar troepen in het Centraal-Aziatische land om er de Taliban te bestrijden, daarmee is het het langste militaire conflict uit de geschiedenis van het land. De Amerikanen openden vorige maand een nieuwe reeks onderhandelingen met de Taliban met het oog op een vredesovereenkomst.