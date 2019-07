Enkelbanden dringend aan vernieuwing toe, maar al jarenlang op lange baan: opnieuw uitstel

De Vlaamse overheid slaagt er al sinds 2015 niet in om een firma toe te wijzen om nieuwe enkelbanden te leveren. Minister Vandeurzen kondigt nu opnieuw een uitstel aan, tot eind dit jaar. Nochtans zijn de bestaande enkelbanden al lang verouderd.

Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter. Dat was het argument om bij de zesde staatshervorming een reeks bevoegdheden te splitsen, onder meer het elektronisch toezicht op gevangenen. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) kondigde toen meteen aan dat hij die enkelbanden zou vernieuwen. Er waren te veel technische mankementen en computerproblemen bij de bestaande, verouderde enkelbanden.

De Vlaamse overheid startte daarvoor een aanbestedingsprocedure op, maar vier jaar later heeft die nog steeds niks opgeleverd. Er zijn intussen nochtans wel al drie offertes ingediend, twee jaar geleden, maar de procedure blijft vastlopen. Uiteindelijk beloofde Vandeurzen dat er deze zomer schot in de zaak zou komen. Maar uit een parlementaire vraag blijkt nu dat hij de zaak opnieuw uitstelt, tot eind dit jaar.

“Onbegrijpelijk dat dit zolang moet duren”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die de vraag indiende. Momenteel staan in Vlaanderen bijna vierduizend gedetineerden onder elektronisch toezicht. “De huidige leverancier vervangt en herstelt die enkelbanden als er technische problemen zijn”, aldus Parys. “Maar als deze procedure vertraging blijft oplopen, zullen alle bestaande enkelbanden op den duur vernieuwd zijn, en hangen we daarna toch nog vast aan de bestelling van nieuwe enkelbanden.”

Minister Vandeurzen wil niet verder reageren op het uitstel en schuift de vraag door naar het departement Welzijn. “Er zijn verschillende redenen voor de vertraging”, zegt woordvoerster Liesbeth Wyseur. “Het is een complexe procedure omdat we moeten afstemmen met de Franse en Duitstalige Gemeenschap, met wie we dit gezamenlijk doen. Daarnaast hebben we ook experten geraadpleegd en de firma’s konden hun offertes ook updaten, wat allemaal tijd vergt. We zullen nadien een evaluatie maken en bekijken hoe het sneller kan.”