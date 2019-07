En dan valt je jeep stil tijdens het nationaal defilé: “Ik was zo gestresseerd dat ik zelfs niet naar de koning gekeken heb”

Herentals - Het moest een gloriemoment worden voor Benny Willemsen: de verzamelaar van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog mocht zondag met een authentieke Amerikaanse legerjeep deelnemen aan het militair defilé voor de nationale feestdag, maar zag zijn zorgvuldig gerestaureerde voertuig uitgerekend net voor de koninklijke tribune stilvallen.

Het was het ministerie van Defensie dat de vzw Spearhead uit Herentals had gevraagd of hun leden misschien niet wilden deelnemen aan het militair defilé in Brussel, waar de bevrijding van België 75 jaar geleden herdacht zou worden. Elf leden van die vereniging van verzamelaars van oude militaire voertuigen zagen dat best zitten en begeleidden de Belgische veteranen die meeliepen in het defilé.

“Maar we moesten eerst tien minuten stilstaan in de zon, en dan zo traag in colonne rijden, dat de motor oververhit raakte”, vertelt Benny Willemsen. “En net voor de koninklijke tribune begaf mijn carburator het. Of de koning het grappig vond? Ik was zo gestresseerd dat ik zelfs niet naar hem gekeken heb. Dan had ik eens die kans...”

Willemsen en zijn kompaan Senne Smets moesten de jeep dus voortduwen om het defilé niet op te houden. “Mijn voorganger had niet gezien dat ik problemen had, en was doorgereden. En er was niet genoeg ruimte voor de jeep achter mij om voor te steken en te takelen. Dus moesten we de jeep wel een paar honderd meter duwen, tot mijn voorganger ons zag lopen en terugkeerde. Hij heeft ons naar het Warandepark getakeld, en daar hebben we een paar uur gewacht tot de motor weer afgekoeld was. Daarna ben ik zonder problemen naar huis kunnen rijden!”