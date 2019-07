Dreigt het einde van Esperanto? Taal leeft meer dan ooit, maar organisatie erachter kampt met financiële problemen

Donkere wolken pakken zich samen boven de wereldorganisatie voor Esperanto. De financiële problemen zijn zo groot dat het hoofdkantoor in Rotterdam te duur geworden is en daarom uitgeweken moet worden naar een goedkoper gebouw. Ook in ons land wordt het steeds moeilijker om rond te komen. “De taal leeft nochtans meer dan ooit”, zegt Gerd Jacques (62) van het Esperantocentrum in Antwerpen.