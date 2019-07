En plots brengt niemand minder dan Donald Trump verrassingsbezoekje aan trouwfeest: “USA! USA!”

Het huwelijk van P.J. Mongelli en Nicole Marie werd zaterdagnacht prompt nog onvergetelijker dan het al was. Tijdens het feest kwam niemand minder dan Amerikaans president Donald Trump even over de vloer. “Het was een complete verrassing”, aldus de bruidegom.

Het koppel, allebei grote fans van de Republikein, meldden dat ze meerdere uitnodigingen hadden gestuurd naar de president. De locatie van het huwelijk was niet toevallig zijn golfresort in Bedminster: de hele bruiloft had als thema ‘Make America Great Again’.

Niettemin bleef de komst van de president hoogst bijzonder. Amateurbeelden tonen hoe hij opeens de feestzaal binnenkwam, het pasgetrouwde koppel feliciteerde en de gasten ondertussen luidkeels van zich lieten horen: “USA! USA!”

Het is niet de eerste keer dat de president een huwelijk opvrolijkt met zijn komst. In 2017 deed hij datzelfde kunstje al eens in zijn luxeresort Mar-a-Lago in Florida. Ook Japans premier Shinzo Abe was toen van de partij.

