Belgische begroting zakt nog dieper in het rood dan verwacht sinds val van de regering. Gevolg: 4 miljard euro extra gezocht

7 miljard euro. Zo veel bedraagt het structurele begrotingstekort dit jaar. Dat is bijna 4 miljard euro meer dan wat de regering aanvankelijk had vooropgesteld. Dat blijkt uit een raming van het monitoringcomité. “We hebben zo snel mogelijk een regering met volwaardige bevoegdheden nodig”, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

“Elk uur, elke dag, elke maand die we verliezen heeft een prijs. Ons land kan zich niet veroorloven te treuzelen. We moeten zo snel mogelijk aan de slag.” Dat zegt minister van Financiën Alexander De Croo nadat het monitoringcomité een weinig fraai beeld van de begroting heeft bekendgemaakt.

Sinds de val van de regering doet Charles Michel zonder N-VA voort in lopende zaken. Dat betekent dat de premier en zijn ministers geen nieuwe beslissingen meer kunnen nemen. Het betekent ook dat de regering de begroting voor dit jaar niet meer kan bijsturen en dat wordt een steeds groter probleem.

Omdat niemand nog een accuraat zicht had op de financiële situatie van ons land, besliste het kernkabinet twee weken geleden om het monitoringcomité in te schakelen. Dat team van topambtenaren heeft nu een rapport klaar en dat drukt ons land met de neus op de feiten: ze schatten het begrotingstekort voor 2019 op 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is een pak meer dan wat de regering-Michel voor ogen had bij de opmaak van de begroting van 2019; omgerekend 3,8 miljard extra. Het maakt dat de financiële situatie van ons land alleen maar roder kleurt. Het structurele begrotingstekort bedraagt nu al zo’n 7 miljard.

Wake-upcall

Het grotere tekort komt er door tegenvallende belastinginkomsten. “Door een minder gunstig economisch klimaat consumeren we minder en maken de bedrijven minder winst. Dat betaal je cash”, zegt Alexander De Croo. Zeker omdat de regering in lopende zaken niet kan en mag bijsturen: de begroting nu is een doorslagje van die van vorig jaar.

“Een volwaardige regering had in het voorjaar een begrotingscontrole kunnen uitvoeren”, zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). “We hadden rekening kunnen houden met een nieuwe economische realiteit en we hadden adequaat kunnen reageren met een reeks maatregelen.”

Dus, zegt Alexander De Croo, moet dit een wake-upcall worden voor de twee grootste partijen van dit land, N-VA en PS. “We kunnen ons als land niet permitteren om rustig de tijd te nemen. We hebben zo snel mogelijk nood aan een regering met volwaardige bevoegdheden. Iedere maand die we laten liggen, maakt het moeilijker voor de volgende regering.”