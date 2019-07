Cristiano Ronaldo niet vervolgd voor vermeende verkrachting in VS

De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo (34) wordt niet vervolgd voor een vermeende verkrachting in de VS in 2009. Dat heeft de openbaar aanklager uit Las Vegas maandag besloten vanwege een gebrek aan bewijzen.

De Amerikaanse Kathryn Mayorga beschuldigde Ronaldo ervan dat hij haar tien jaar geleden in een hotelkamer in Las Vegas zou hebben verkracht. Op 13 juni 2009 belde ze de politie met de mededeling dat ze slachtoffer was geworden van een seksueel misdrijf. De Amerikaanse vrouw wilde toen niet zeggen waar het was gebeurd en wie de dader was. Het onderzoek werd daarom al snel gesloten.

Vorig jaar trad de vrouw alsnog naar buiten met haar verhaal. Ze onthulde dat Ronaldo haar een bedrag van 325.000 euro had betaald om de verkrachting stil te houden. Volgens de 33-jarige Portugees vond de seks met wederzijdse toestemming plaats. Ronaldo liet eerder weten de beschuldiging van de vrouw “een afschuwelijke misdaad te vinden die ingaat tegen alles wat ik ben en waarin ik geloof”.

“Op basis van de beschikbare informatie kunnen de beschuldigingen niet met zekerheid bewezen worden”, liet de openbaar aanklager van Clark (Nevada) weten in een persbericht. “We weigeren dan ook om te vervolgen.” Er komt met andere woorden geen rechtszaak.