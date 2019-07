Automobilist haalt rechts in en tikt wagen aan op E314: “Heel moeilijk in te schatten wat hieraan voorafging” Video: Het Nieuwsblad

Op de E314 in de richting van Genk vond eerder deze maand een gevaarlijk incident plaats. Ter hoogte van Houthalen haalde een bestuurder rechts in en tikte daarbij een andere wagen aan. “Die auto mag daar natuurlijk niet tussen rijden”, klinkt het bij Stef Willems, woordvoerder bij het Vias Institute. “Al weet je natuurlijk niet wat er hieraan is voorafgegaan.”

De beelden dateren van 12 juli. De maker van de dashcambeelden wilde een vrachtwagen passeren toen de aanrijding gebeurde. “Het voertuig achter me kwam met hoge snelheid op me af omdat de bestuurder vond dat ik niet snel genoeg was”, klinkt zijn verklaring. Door het korte fragment valt dat echter moeilijk te bevestigen. “Het valt moeilijk in te schatten”, aldus Willems. “Je mist altijd een stuk context waardoor zulke incidenten heel moeilijk te beoordelen zijn.”

