Steekpartij op drukke zeedijk van Oostende: slachtoffer in kritieke toestand

Oostende - Aan de zeedijk van Oostende vond maandagavond een steekpartij plaats. Eén persoon werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee wagens stonden rond 20.45 uur foutief geparkeerd in de Hertstraat, ter hoogte van het Upstairs Hotel. Om een nog onduidelijke reden kregen de inzittenden het aan de stok met elkaar. De ruzie ontaardde in een steekpartij. Eén persoon, die een messteek in de onderbuik kreeg, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeert in kritieke toestand en werd met spoed geopereerd.

Op het moment van de feiten was er heel wat volk op de zeedijk. Op maandagavond is het wekelijks vuurwerk in Oostende.